Mer du Nord : naufrage d'un cargo au large de Dunkerque

Le navire a coulé en zone économique exclusive de la Grande-Bretagne vers 1h du matin ce samedi et repose désormais par 40 mètres de fond, a rapporté la préfecture dans un communiqué. Le navire, "qui n'est pas défavorablement connu des services de contrôle du point de vue de son entretien, transportait environ 3 800 tonnes d'oxyde de magnésium sous forme de granulat", un matériau non polluant et sans danger pour l'environnement, a ajouté cette source.



Quant au carburant utilisé par le navire, 80 m3 de gasoil maritime, il a occasionné une "irisation de surface d'une longueur d'un km", qui devrait se disperser rapidement compte tenu de l'agitation de la mer, a précisé la préfecture. Cette zone maritime est l'une des plus fréquentées au monde, et les courants y sont particulièrements puissants.