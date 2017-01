Montage offshore autour du LOSC : Gérard Lopez ne dément finalement rien

Victory Soccer reste la maison-mère

Aux questions "Confirmez-vous être le seul propriétaire de Chimera Consulting Limited et d’Incredible Wealth. Pourquoi un tel montage alors que vous êtes censé être la seule personne impliquée ?", la réponse a été "Gérard Lopez est le seul bénéficiaire économique de ces structures".

A la question "Est-ce bien votre argent personnel qui est dans Incredible Wealth aux Îles Vierges Britanniques, actionnaire unique de Chimera Consulting ?", la réponse a été : "Il n’y a pas à ce stade d’autre investisseur que M. Gérard Lopez, même s’il existe une possibilité de faire rentrer à terme un investisseur stratégique à moyen terme. Il n’y aura pas non plus de nouvelle dette au sein du LOSC puisque ceci est limité par la DNCG. Bien au contraire, la dette du LOSC va être réduite de manière conséquente"

A la question "La société Victory Soccer n’est reliée à aucune de vos holdings personnelles à Hong-Kong (W Group Commodities et W Finance Group). N’était-il pas plus simple, voire naturel, que Chimera Consulting (actionnaire unique de Victory Soccer) soit contrôlée par l’une de ces deux sociétés déjà implantées à Hong-Kong dont vous êtes l’unique actionnaire, plutôt que par Incredible Wealth, une société basée au Iles Vierges Britanniques ?", la réponse a été : "Ces structurations sont tout à fait légales, et n’ont qu’un seul bénéficiaire économique en la personne de Gérard Lopez. Elles ont été approuvées par toutes les instances compétentes dont la DNCG."

Chaîne de propriété

"Pour éviter les problèmes, on a créé une société française qui va détenir le LOSC. Toutes les parts de cette société seront détenues par Victory Soccer, société basée à Londres qui m'appartient à 100%", a répondu lundi, nouveau propriétaire du club nordiste, à l'Agence France Presse qui l'interrogeait après nos révélations (avec Médiapart et Médiacités) sur son schéma de reprise impliquant plusieurs sociétés, dont deux offshore situées à Hong-Kong et aux Îles Vierges Britanniques , bien au contraire, et nous allons vous expliquer pourquoi.Vendredi dernier lors de la conférence de presse qu'il a donnée avec, son prédécesseur,, mais aussi d'autres sociétés liées aux activités du club. "C'est en fait différentes sociétés, on ne va pas rentrer dans les détails car ça intéresse peut-être moins de monde", nous avait-il signifié. "C'est le LOSC qui est vendu avec ses filiales pour être très clair", avait indiqué ensuite Michel Seydoux. Jusqu'à présent, le LOSC, ses filiales (comme la SCI du Domaine de Luchin, propriétaire de installations d'entraînement et des terrains) et quelques outils de gestion (GIE Grand Stade, LOSC Lille association...) étaient regroupés sous l'égide du groupe, du nom de la holding parisienne dontet lesont les principaux actionnaires. "SOCLE reste la propriété de ses actionnaires et après ils se débrouilleront", a ajouté l'ex-président des Dogues. Le LOSC et ses différentes ramifications ayant été "sortis" de leur ancienne maison-mère pour être vendus à Gérard Lopez, une nouvelle structure va donc se mettre en place pour les chapeauter.Or cette structure, "française" comme l'indique Gérard Lopez dans sa réponse à l'AFP, sera détenue par, "société basée à Londres qui m'appartient à 100%" qui selon, selon le registre de commerce britannique, disposait jusqu'à présent d'un(environ 1155 euros). "", nous avait déjà répondu vendredi l'homme d'affaires hispano-luxembourgeoise au cours de sa conférence de presse à Luchin (voir réponse à la fin de la vidéo ci-dessous à 1:00:03)., une offshore domiciliée àen Asie, qui est elle-même, une autre offshore située dans les Caraïbes, auxdu Royaume-Uni ( en accès libre ) et de Hong-Kong (en accès payant). Voici par exemple les derniers statuts deoù est mentionné en page 2 le nom de Chimera Consulting comme actionnaire.Dans cet autre document concernant cette foison peut voir à la page 8 que la, la société des Îles Vierges Britanniques, le 17 février 2016. Dans les documents du registre du commerce britannique , Gérard Lopez apparaît comme l'un des directeurs de Victory Soccer, sous son véritable nom à l'état-civil,. Un autre directeur,, de nationalité luxembourgeoise est. "La société de M. Zimmer est un prestataire de services reconnu dans la création de sociétés d’investissements", nous a fait savoir dimanche le repreneur du LOSC dans une réponse écrite, transmise par courriel par son avocat français, Me Nicolas Huc-Morel.Concernant, la société des Îles Vierges Britanniques qui détient 100% de Chimera à Hong-Kong, Gérard Lopez, là encore dans des réponsestransmises dimanche par son avocat :Sur ce dernier point, un porte-parole de lanous a répondu ce mardi que "la DNCG (Direction Nationale de Contrôle de Gestion) contrôle les finances des clubs, pas l’origine des fonds. Ce dernier point relève de Tracfin [le service de renseignement de Bercy qui lutte contre le blanchiment, ndlr]. La DNCG demande des informations sur l’actionnaire de référence , la surface et les garanties financières". Et les nouveaux dirigeants du LOSC ont"Pour racheter un club, c'est très compliqué donc si les structures compétentes n'y voient pas d'inconvénients, il n'y a pas de raison de faire autrement. Il n'y a pas de jeu de cache-cache, on ne parle pas de transaction opaque. Je ne suis pas imposé en France donc je n'ai rien à y gagner", a de nouveau répété ce mardi Gérard Lopez à l'AFP.Concernant la société auxdont Gérard Lopez assure être le propriétaire, nous n'avons pu faire aucune vérification. Les pratiques financières dans ce paradis fiscal restent très opaques : on peut ainsi y créer une société sans aucune exigence sur le capital à verser, avec seulement un directeur (peu importe sa nationalité) et un actionnaire dont le nom sera tenu secret. Il n'y a surtout, ni d'obligation de déposer les comptes.Ce montage, cette chaîne de propriétés entre trois sociétés - dont deux offshore liées entre elles - ont de l'iDepuis plusieurs années,: son chiffre d'affaires ne permet pas de couvrir ses dépenses. Pour combler les déficits, il faut soit vendre des joueurs, soit emprunter (ce que Gérard Lopez a exclu vendredi en conférence de presse), soit que l'actionnaire mette la main à la poche.Dans le nouveau schéma proposé par Gérard Lopez,. Mais cette société - dont le capital social s'élève à 1000 £ (environ 1155 euros) - était décrite, jusqu'au 31 décembre 2015, comme "dormante", sans "aucune activité commerciale", dans les documents consultables au registre du commerce et des sociétés britanniques. Elle était même. Les revenus de ses activités ne permettront pas, à l'évidence, de financer le LOSC, au moins dans un premier temps. L'argent devra donc venir de l'actionnaire de, la société hong-kongaise. Et si ce n'est pas elle qui le fait, ce sera alors à son actionnaire,, la offshore des Îles Vierges Britanniques, d'injecter de l'argent... sans une opacité totale.