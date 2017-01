Voici le classement 2016 des meilleures friteries

Le classement complet est ici.

Et la vainqueur est.... Le marchand de frites a reçu la moyenne de 8,6 sur 10 de la part de ses clients. Chaque année depuis 2013, le site internet lesfriteries.com (créé par un ingénieur trentenaire nordiste) propose aux internautes de noter et de référencer la qualité des produits dans toutes les friteries de France. Juste derrière sur le podium, on trouve la friterie Nono à Roeulx ( 1ère en 2015 ) et Le 107 à Anzin. Ce classement concerne toute la France mais il est largement dominé par les friteries du Nord et du Pas-de-Calais.Michel Pratte, de la friterie "a appris la nouvelle ce jeudi matin et a presque du mal à le croire : "Ça fait 20 ans de travail qui sont récompensés. On soigne bien nos clients. On prépare tout devant eux. Et en prix, On est vraiment bon marché." Dans sa friterie, les super hamburgers de 600/700 g sont à 4,50€, la frite à 2€. "On travaille bien. Mes hamburgers sont connus dans le coin. Et on travaille avec des frites fraiches cuites au gras de boeuf."Les commentaires sur la friterie liévinoise sont effectivement élogieux : "Très sympathique, les frites sont jusqu'à présent les meilleures que j'ai jamais goûté (et j'en ai fait des friteries, fast-food, à travers toute la France), le prix est très attractif, donc rapport qualité-prix-accueil de très haut niveau!" ou "Envie d'un vrai hamburger maison, qui ne vous laisse pas sur votre faim (comme nos fast-food nationaux) pour un prix défiant toute concurrence .....Véronique et Michel ont passé la main il y a deux ans à leur fils Aurélien, lui aussi très fier de ce classement : "On fait notre boulot, dit-il modeste. Ça changera pas grand-chose au final.. On fait tout pour que le client soit satisfait."Evidemment, le classement de "les-friteries.com" est à relativiser. La friterie "" n'a par exemple recueilli que 51 votes ou commentaires alors que le deuxième du classement Nono a recueilli 535 votes. Le classement est fondé sur les commentaires des internautes et reste donc subjectif, sujet à débat. Mais il peut donner une indication, un peu comme les guides touristiques type Trip advisor ou les critiques de cinéma... 300 friteries y sont répertoriées et l'administrateur du site revendique 2000 visites par jour.