Un ancien prêtre soutire 150 000 euros à une octogénaire

L'escroc présumé était prêtre du Diocèse de Lisieux Bayeux de 1999 à 2006

Légataire universel de sa "tante adoptive"

Cet ancien prêtre, devenu conseiller patrimonial, aurait soutiré 150 000 euros à une octogénaireAgé de 45 ans,. Une reconversion qui semblait aussi réussie qu'éloignée de ses engagements d'antan : villa en front de mer et voiture décapotable... l'ex-serviteur de l'Eglise menait grand train selon l'hebdomadaire L'Eveil de Lisieux. Ordonné prêtre en 1999, l'homme montrait "une personnalité très instable et des difficultés relationnelles", d'après le père Laurent Berthout, délégué épiscopal à l'information. C'est au cours d'une année sabbatique qu'il se reconvertit dans les affaires patrimoniales."En 2015-2016 il est revenu dans l'église comme vicaire à Provins (Seine-et-Marne) mais cela n'a pas donné satisfaction et maintenant seules la police et la justice savent où il se trouve", a précisé le père Berthout.Parmi ses fidèles clients, l'escroc présumé comptait une vieille dame de 84 ans qui lui faisait totalement confiance. Il la rencontre en 2010. Elle le présente même comme son "neveu adoptif". En 2012, elle en faitson légataire universel, selon l'hebdomadaire.C'estque l'affaire commence. Cette année-là,, qui vient d'être hospitalisée.Une enquête est ouverte. Les policiers découvrent la carte bancaire ede l'octogénaire dans les poches de l'ancien prêtre quand ce dernier sera interpellé. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont retrouvé à son domicile un bijou d'une valeur de 1 500 euros ainsi que des bordereaux de chèques d'un montant de 1 200 euros et une montre de luxe.