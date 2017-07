Le petit garçon dans les bras du GI américain en 1944 aurait été retrouvé !

Le petit garçon dans les bras du GI américain en 1944 a été retrouvé !

Un autre "petit garçon" à Perpignan ?

C'est une photographie qui est longtemps restée dans les archives familiales avant d'être exposée au grand jour, lors des commémorations du 60e anniversaire du Débarquement. Gérard Poinchel, de retour d'un déplacement professionnel à l'autre bout de la France, a un choc quand il se découvre enfant sur des affiches placardées dans la ville. Le Normand de 75 ans est encore bouleversé quand il raconte cet épisode. Depuis, la photographie a été réutilisée à plusieurs reprises pour les cérémonies du 6 juin.Le 13 juillet dernier, ce cliché refait parler de lui. Nos confrères de La Manche Libre lancent un appel pour identifier le petit garçon. Quelques jours plus tôt, la famille du soldat américain, Fred Linden, vétéran de la 2nde division d'infanterie, a contacté ce média normand pour l'aider à retrouver l'enfant.Gérard Poincheval aura attendu quelques jours avant de se faire connaître. Sa mère lui a souvent raconté dans quelles circonstances cette photo, longtemps restée dans les albums familiaux, avait été prise. "J'étais à la gare de Bayeux. Il y avait des Américains partout. Je me rappelle qu'il y en a un qui m'a ramené dans une couverture. Ma mère avait cru que j'avais eu un accident. Mais en fait, j'avais eu un accident instestinal. Alors eux, ils rigolaient. Ils m'ont enveloppé dans une couverture et ils m'ont ramené à la maison".Aujourd'hui, Gérard Poincheval souhaiterait rencontrer la famille du GI et connaître, à son tour, son histoire.Mais selon la Manche Libre , le petit garçon de la photographie pourrait être quelqu'un d'autre. Nos confrères ont également été contactés par une femme résidant dans le sud de la France. Infirmière de profession, celle-ci dit compter parmi ses patients une femme dont l'époux, un certain Marcel Castel, serait l'enfant posant aux côtés du GI. La photographie figurerait en bonne place dans le salon du couple, à Perpignan.