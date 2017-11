3 morts dans une collision entre une voiture et le TER Lisieux-Deauville

Trois morts dans l'accident entre une voiture et le TER Lisieux-Deauville

dans l'accident qui s'est produit ce jeudi 2 novembre 2017, vers 16 heures àUne voiture et le train express régional Lisieux-Deauville sont entrés enIl n'y a pas de blessés graves parmi les passagers du train. Les trois occupants de la voiture (deux adultes et un enfant d'une dizaine d'années) n'ont eux pas survécu à l'accident.Selon un journaliste de l'AFP qui voyageait à bord du train, le TER a déraillé sans se renverser.L'accident s'est produit sur un passage à niveau "non protégé" sans barrière ni sonnerie. Ce passage à niveau est signalé uniquement par des panneaux à Bonneville-sur-Touques.La préfecture du Calvados a déclenché l'activation d'une cellule de crise. Le bilan réalisé sur place par les services de secours, pompiers et SAMU, ne fait état d’. Deux personnes choquées, dont le conducteur du train, ont été prises en charge. Des bus ont acheminé les passagers vers la gare de Deauville.