Une vingtaine de chevaux en divagation sur la RN 13 : 4 blessés graves à Cherbourg

A une heure du matin, une quarantaine d'appel est parvenue au centre de secours pour signaler la divagation d'une vingtaine de chevaux sur la RN 13, dans le sens Caen - Cherbourg.



Deux accidents se sont produits : l'un à St Joseph impliquait trois véhicules. Un homme de 40 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'Hopital de Caen par hélicoptère après avoir été désincarcéré de sa voiture. Ses trois passagers : une femme de 35 ans et deux enfants de 6 et 9 ans, sont également gravement blessés et ont été transportés à l'hopital Pasteur de Cherbourg.

Trois chevaux impliqués dans l'accident sont morts.



Le second accident s'est produit sur St Joseph. Une personne a été légerement blessée. Un cheval a été tué.



Pendant les opérations de secours, qui ont mobilisé 12 sapeurs pompiers, un vétérinaire et un héicoptère Dragon, la RN 13 a été coupée dans les deux sens par la Gendarmerie.