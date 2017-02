Rouen : un prêtre mis en examen pour viols sur mineur

Yerville (76) : réactions sur les soupçons au sujet de l'ancien prêtre

ce jeudi après-midi après sa mise en examen."Conformément aux réquisitions du Procureur, le mis en cause qui n'a aucun antécédent judiciaire, a été placé sous contrôle judiciaire emportant notamment les interdictions d'exercer toute activité de prêtre auxiliaire (l'intéressait conservait une activité ponctuelle de prêtre retraité) et d'être en contact avec des mineurs."L'homme est poursuivi pour :- crimes de viols et de tentatives de viol aggravés sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité- crimes de viols et de tentatives de viol aggravés par personne ayant autorité- délits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité- délits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité.Le parquet de Rouen précise queA Yerville, le prêtre avait exercé son ministèreReportage d'Angèle de Vecchi et Bruno Morice