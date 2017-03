Des centaines de pneus brûlent depuis plus de 7 mois à Bolbec, près du Havre

Des habitants à proximité

Des fumées toxiques

Bientôt une cellule de crise ?

Dans la nuit du 14 au 15 août un spectaculaire incendie , probablement criminel, avait éclaté sur le site d'une ancienne sucrerie, où le nouveau propriétaire avait entreposé un important stock de pneus, en vue d'un commerce de rechapage.Près de 160 pompiers étaient intervenus pour maîtriser le feu. Mais n'y parvenant pas, ils avaient déversé mille tonnes de sable. "Cela a étouffé le feu mais les pneus continuent de se consumer car de l'air réussit à passer, ce qui relance la combustion", a expliqué à l'AFP le maire de Bolbec, Dominique Métot (SE).Les fumées qui se dégagent incommodent les riverains, dont les plus proches sont à moins de cent mètres du site, à cheval sur le territoire de Bolbec et de la petite commune de Nointot.Jacky Bonnemains, président de Robin des Bois, pointe la toxicité de ces fumées, et les risques de pollution des eaux souterraines."Ce qui brûle, ce sont des métaux lourds, zinc et cuivre et du chlore", a-t-il indiqué à l'AFP, mettant en cause "une négligence des pouvoirs publics".Ces derniers "voudraient évidemment rejeter la responsabilité sur l'actuel propriétaire mais ce dernier est insolvable", déplore-t-il, dénonçant une "solution de bricolage qui entretient un feu couvant".La préfecture de Seine-Maritime a indiqué à l'AFP qu'un "arrêté de mesures d'urgence" avait été signé dès le 19 août dernier, demandant au propriétaire du site "de prendre les mesures visant à prévenir tout nouveaudépart de feu et à évacuer les pneumatiques et les résidus de combustion", et de faire réaliser des "études environnementales afin de s'assurer de la non-incidence sur les eaux souterraines".Cette demande a été réitérée au début du mois, ajoute la préfecture qui se dit prête à réunir une cellule de crise "afin de déterminer les mesures complémentaires à prendre".