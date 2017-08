Un acteur de Game of Thrones en vacances en Charente

Il s'élance, pousse un cri de Sioux et atterrit sur un gigantesque matelas. Tout est normal, Jorah Mormont de Games of Thrones - ou plutôt l'acteur qui l'interprète, Iain Glenn - est en vacances en Charentes.Tandis que l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones vient tout juste d'être diffusé aux Etats-Unis, le bras droit de la Reine des Dragons, Daenerys Targaryen, n'est pas passé inaperçu à l'Aventure Parc des Lacs de Haute-Charente. Deux membres du personnel ont sauté sur l'occasion pour prendre un selfie en sa compagnie.

Iain Glenn pourrait avoir encore de longues vacances devant lui. Les scripts de la saison 8 de cette fabuleuse saga ne sont pas encore finalisés. Les fans devraient même patienter jusqu'à 2019 pour assister au final de Game of Thrones et voir Jorah Mormont mener sa dernière bataille... A moins qu'il ne meure avant la fin de la saison 7, sait-on jamais.