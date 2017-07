Le cadavre d'une tortue luth retrouvé échoué sur une plage du Cap Ferret

L'animal est imposant. Mesurant 1,65 mètres de long et pesant entre 300 et 500 kg, il ne passe pas inaperçu. Ce samedi, le cadavre d'une tortue luth a été retrouvé échoué sur la plage du Grand-Crohot, à Lège-Cap-Ferret.



Pour mettre à l'abri sa dépouille le temps qu'elle soit examinée, les services techniques de la ville ont dû recourir à un tractopelle. Les scientifiques charentais de l'Observatoire Pélagis de l'Aquarium de La Rochelle devront pratiquer une autopsie afin de découvrir les circonstances de son décès.



"La date de la mort sera [...] dure à déterminer car un travail est en cours pour créer un logiciel de modèle de dérive", explique Matthieu Coutant, directeur de l'Aquarium de La Rochelle et du Centre d'étude et de soin des tortues marines, interrogé par l'AFP.



Selon lui, "il est très possible qu'on retrouve du plastique dans les entrailles de l'animal". En effet, les tortues luth se nourrissent principalement de méduses mais les confondent trop souvent avec des sacs plastiques, pouvant causer leur décès.



Cette espèce est en voie de disparition et protégée. Chaque année, une dizaine de tortues luth est retrouvée morte.