Un vol Bordeaux-Bastia Volotea retardé plus de 12 heures pour un “problème technique”

Officiellement, c'est un "problème technique" qui a cloués les passagers au sol. Ce mardi, un appareil de la compagnie Volotea reliant Bordeaux à Bastia n'a pu prendre son envol. Il devait décoller à 6 heures du matin mais à 11 heures, toujours rien.



"Le vol est quasi plein", témoigne Fabien Farge. Parmi les passagers, des familles avec enfants et des personnes âgées, certaines en fauteuil roulant. "Nous n'avons aucune information. On nous avait dit qu'on pourrait peut-être prendre un autre avion vers 9h40 et puis finalement non", poursuit-il. "La compagnie nous balade gentiment avec des retards à rallonge. On ne sait toujours pas si on va partir ou pas."



Vers 11 heures, les passagers ont reçu un mail leur indiquant que leur vol serait décalé... à 18 heures. "Tout ça reste au conditionnel", souligne Fabien Farge. "On nous avait dit la même chose à 9h40 et finalement nada !"



Seul lot de consolation : un bon de 5 euros leur a été distribué pour prendre un petit-déjeuner à l'aéroport, renouvelé à l'arrivée du déjeuner.



Les passagers n'ont jamais pu monter dans l'avion et sont toujours dans l'attente. Après être restés plusieurs heures devant la porte d'embarquement, ils ont été repoussés derrière les contrôles de sécurité. Leurs bagages, eux, sont toujours dans la soute de l'appareil. Un détail qui pose problème : "une dame âgée a besoin de prendre des médicaments mais ils sont dans sa valise, dans la soute", indique Fabien Farge. "Plusieurs personnes perdent leur journée de travail ou leur journée de congé, et on leur parle comme des chiens lorsqu'ils viennent demander un espace de repos au comptoir de la compagnie."