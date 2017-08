Un vol Ryanair contraint d’atterrir à Bordeaux pour débarquer des passagers ivres

Ils semblaient bourrés avant même d'embarquer dans l'avion. Une fois en vol, l'hôtesse de l'air a servi des boissons. Ils ont acheté pas mal de boissons. L'hôtesse a continué à servir d'autres passagers. Et puis ils ont commencé à crier en disant qu'ils voulaient en acheter davantage.

Le passager choqué raconte que deux des hommes ivres suivaient l'hôtesse dans l'allée. L'un d'eux est devenu un peu agressif. Elle essayait de servir un autre client et il lui prenait la main.

Selon un témoin cité par le tabloïd anglais The Mirror, la situation n'était plus tenable.

L'un d'entre eux se disputait avec d'autres passagers. La situation était hors de contrôle !

Leur comportement violent est monté d'un cran une fois l'avion au sol. Alors que des policiers évacuaient les individus, des passagers en colère ont applaudi et ont scandé

off, off, off ( dehors ! )

Mais l'opération s'est révélée plus compliquée que prévue quand les passagers ivres ont commencé à donner des coups aux agents des forces de l'ordre. Une interpellation musclée a eu lieu. Le journal britannique rapporte les propos d'une source à l'aéroport de Bordeaux :

Les passagers indisciplinés ont été extraits de l'avion. Ils ont causé d'autres problèmes alors qu'ils étaient escortés. L'incident fait toujours l'objet d'une enquête et pourrait entraîner des poursuites judiciaires.

Les incidents en vol, liés à des passagers alcoolisés, inquiètent outre-Manche. Ils auraient augmenté de 50% l'an passé. Des comportements qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour les passagers et les navigants.