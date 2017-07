Piège à Frelon Asiatique - Protection des abeilles | APIPROTECTION avec ETICOOP http://t.co/Qqcd9a1qAt — Jean PHILIPPE (@jcphilippe) December 18, 2014

Landes : une harpe électrique pour lutter contre le frelon asiatique !

C'est un fléau pour les abeilles : le frelon asiatique. Il reste un prédateur redoutable, en partie responsable de la baisse spectaculaire de production de miel l'an dernier. Voici Une parade originale mais efficace, inventée par deux landais : la harpe électrique.

Didier et Jean-Baptiste Robert sont à l'origine d'une invention redoutable : la harpe électrique pouvant tuer les frelon asiatiques. Elle. C'est à dire qu'ils ont utilisé des objets venus de la casse pour créer plusieurs prototypes. Ils sont fait évoluer le concept etpour qu'aucune ne soit abattue.C'est la raison pour laquelle la production de miel a chuté l'année dernière. Les abeilles ont un rôle fondamental pour l'environnement. Il s'agissait donc de les protéger.Grâce à cette. Dans ce dernier cas il reçoit une décharge et tombe dans un bac dans lequel il se noie.En installant ce système sur leur exploitation,Voyez le reportage de Philippe Tanger et Laurent Montiel :