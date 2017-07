Frédéric Biscayar : le surf salvateur face au handicap

Ma planche de surf a un code couleur : noir, blanc et rose. Pourquoi ? Parce que le surf m'a fait passer d'une vie en noir et blanc à une vie en rose ! Pour moi, quand il t'arrive une situation comme celle-ci, tu as deux solutions : soit tu t'enfonces, soit tu tapes dedans. J'ai plutôt un caractère à taper dedans...!

C'est grâce à mon épouse, ma famille et l'océan j'arrive à vivre avec mon handicap !

Biarritz : le surf salvateur face au handicap

Aujourd'hui, ils ont rencontré Fred Biscayar pour quiIls nous le présentent.Frédéric,et il y a quatre ans il a été fauché par une voiture. Depuis l'accident,En effet, il a rencontré les vagues et depuis tout a changé pour lui :Et aujourd'hui Fred est devenu un vrai professionnel dans ce sport., il travaille aussi à présent pour la ligue de surf de Nouvelle-Aquitaine. Son entourage se réjouit de la force de caractère et deMais selon lui, c'est simple :Poursur le handi-surf ? ► http://www.handi-surf.org/