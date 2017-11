Gard: Sébastien Chabal, nouveau vigneron

Faire plaisir aux gens

Chabal le vigneron

Ex-troisième ligne du XV de France, ambassadeur de la candidature française à l'organisation du Mondial-2023, Sébastien Chabal est un homme très pris. Homme d'affaires avisé, il se lance dans la production de vin à Pujaut, dans le Gard. - P. Barbès et A. Goyon

Après les contrats publicitaires, les investissements dans le textile, les restaurants voilà que Sébastien Chabal investit dans le vin !/ Retraité des terrains de rugby depuis 3 ans,. Tout près de son Ardèche natale."Tout seul, on ne fait pas grand chose ou pas très longtemps. C'est vachement plus intéressant de travailler en équipe car déjà on fourmille d'idées, on peut se reposer les uns sur les autres. EtJ'ai retrouvé là quelque part l'identité d'un club, d'un groupe, qui travaille ensemble au service d'une même cause, c'est à dire faire plaisir aux gens."Du rouge, du rosé, du blanc: 120 000 bouteilles sont mises à la vente pour cette première cuvée : 6 à 12 € chacune.