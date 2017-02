Face à Uber, des chauffeurs de VTC de Toulouse créent une centrale de réservation indépendante

Ils sont déjà une vingtaine de VTC (véhicules de tourisme avec chauffeurs) toulousains a s'être associés pour créer la "centrale des VTC 31", une centrale de réservation de véhicules qui sera lancée à la fin du mois de février à Toulouse."Après les conflits avec les taxis puis avec Uber qui paupérise la profession , explique Yves Garrec, chauffeur VTC et président de la nouvelle association toulousaine, nous avons voulu nous organiser. C'était déjà le cas de manière informelle : quand nous avions plusieurs courses en même temps, nous les donnions à des collègues. Maintenant, c'est une vraie centrale au service de nos clients".L'association est donc constituée, un numéro unique de réservation lancé (le 06 45 700 800), un courriel et bientôt un site internet et une application pour smartphones."Pour le moment, explique Yves Garrec, nous allons limiter notre association à une cinquantaine de chauffeurs. Mais s'il y a du travail pour tout le monde il n'y a pas de raison de refuser de recruter de nouveaux adhérents".Les chauffeurs toulousains veulent également déposer à l'INPI leur concept de centrale départementale. Et pourquoi pas l'étendre, plus tard, à d'autres métropoles françaises.