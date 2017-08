Une fillette de onze ans, habitante de Portet-sur-Garonne, est coincée à La Havane

Eléonora est la fille de Fidel Ferrer, l'entraineur d'origine cubaine de l'équipe de baseball de Colomiers. Elle était partie en juillet à Cuba pour rendre visite à sa grand-mère.

Au moment du retour, le 3 août, la police cubaine a constaté que son passeport n'était plus valide depuis le 16 juillet et a refusé son départ.



Elle se retrouve apatride

Sans passeport français valide , elle n'est pas considérée comme française. Née en France, elle n'est pas cubaine non plus bien que ses deux parents soient d'origine cubaine.

La mère cubaine avait obtenu la nationalité française par mariage mais l'avait perdu lorsqu'elle fut soupçonnée d'avoir contracté un mariage de complaisance. Eléonora perdait ainsi sa nationalité française ce qui explique que les autorités françaises à Cuba aient refusé de lui renouveller son passeport français.



Solution : devenir cubaine et attendre un an

Cuba propose, pour sortir de l'impasse, qu'Eléonora réside sur l'île pendant un an afin de lui permettre d'obtenir la nationalité cubaine. Passé ce délai elle pourra obtenir un visa de tourisme qui lui permettra de venir en France.



Prévenue par le père, la Préfecture de Haute-Garonne est intervenue

Après être passée par l'ambassade de France à Cuba, l'affaire est remontée jusqu'au Ministère des Affaires Etrangères.

Pour l'instant, pas de réponse.