Jugée sexiste, une photo publiée par la ville de Toulouse créé une polémique

On en est encore à mettre deux paires de fesses féminines pour mettre en avant une ville qui propose, surtout l'été, un super programme culturel?

C'est ça la com' à la ville de Toulouse? faire dans le sexisme primaire? c'est à ça que servent mes impôts locaux??????? comme si on ne subissait pas déjà assez le harcèlement de rue, vous l'encouragez au lieu de faire de la pédagogie au lieu de lutter contre??!! non mais vous vous foutez de qui???