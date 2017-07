Le Stade Toulousain accueille l'équipe de France 98

© Association "Un sourire, un espoir pour la vie"

Rencontre entre le RCT et l'équipe de France 98

Une journée sportive pour la bonne cause

Informations pratiques Stade Toulousain - France 98

Lundi 10 Juillet 2017 - 19h

Stade Ernest Wallon de Toulouse

Billetterie en ligne ici

Le concept est pour le moins original :! Sur le terrain, plusieurs légendes sont attendues pour affronter les Rouges et Noirs : Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Didier Deschamps …Pour la petite anecdote, ce n’est pas la première fois que les anciens champions bleus vont affronter une équipe de rugby. La dernière fois, c’était en juillet 2015 contre le Rugby Club Toulonnais.Cette rencontre au sommetclôturera une journée festive et caritative. Tous les fonds récoltés par la vente des places seront reversés à l’, " Un sourire, un espoir pour la vie ." Son association de l’ancien gardien de but vient en aide aux enfants malades depuis 2006.Alors si vous souhaitez passer un bon moment et effectuer une bonne action, ruez-vous sur la billetterie . Quelques places sont encore à pourvoir !