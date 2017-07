Toulouse : deux policiers municipaux mordus par un homme, dont un au visage

Un policier municipal de Toulouse a été grivèment mordu au visage par un homme qu'il venait de contrôler. Un autre policier a été plus légèrement blessé.



Les faits se sont déroulés lundi 10 juillet en milieu d'après-midi ver le boulevard de l'Embouchure. C'est en voulant contrôler un homme, apparemment un SDF, que les policiers ont dû faire face à une rébellion. L'homme était armé d'un couteau et, selon La Dépêche du Midi, les policiers ont dû faire usage d'une gazeuse puis de sortir leur arme de service pour lui faire lâcher son couteau.



C'est à ce moment-là, dans la bousculade, que l'homme a mordu les deux policiers. Il a été placé en garde à vue et le policier le plus grièvement blessé, au visage, a été soigné au CHU.