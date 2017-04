A Toulouse, un policier empêche un suicide grâce à un tir de flash-ball

Il avait annoncé son intention de mettre fin à ses jours par téléphone. Cet homme d'une cinquantaine d'années voulaient de jeter du quatrième étage de son immeuble de Toulouse, dans la nuit de dimanche à lundi, A leur arrivée sur les lieux, pompiers et policiers ont découvert un désespéré avec un couteau à la main debout sur la fenêtre de son appartement.



Les pompiers ont déployé une grande échelle, mais c'est un policier de la Brigade anti criminalité (BAC) qui est monté, tandis que d'autres secours se plaçaient derrière la porte de l'appartement pour tenter de ramener l'homme à la raison, Même s'ils détenaient les clefs de la porte car le désespéré les avait auparavant jetées par la fenêtre, les secours n'ont pu pénétrer à l'intérieur du domicile car l'homme avait réitéré sa menace de sauter si qualqu'un rentrait chez lui. Le policier, qui se trouvait sur la grande échelle, a donc décidé de lui tirer dessus avec un flash-ball et a ainsi réussi à le renverser à l'intérieur de l'appartement. Il l'a ensuite maitrisé et désarmé.

L'homme, qui n'a pas été blessé et dont les motivations n'ont pas été communiquées, a été hospitalisé aux urgences psychiatriques.