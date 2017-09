30 communes de l'Hérault reconnues en état de catastrophe naturelle

L’arrêté interministériel du 25 juillet, publié au journal officiel du 1er septembre 2017, a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune suivante :



- au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs la sécheresse et la réhydratation des sols » du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 les communes de Clapiers, Espondeilhan, Fabrègues, Florensac, Grabels, Laverune, Minerve, Mireval, Montpellier, Murviel- Les- Montpellier, Pézenas et Pouzolles.



- au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs la sécheresse et la réhydratation des sols » du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 les communes de Sérignan et Teyran.



- au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs la sécheresse et la réhydratation des sols » du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 les communes d'Abeilhan, Loupian, Murviel-Les-Béziers, Poussan, Saint-Félix-de-Lodez, Servian, Villeuneuve-lès- Maguelone et Villeveyrac.



- au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs la sécheresse et la réhydratation des sols » du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 la commune de Vendres.



- au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs la sécheresse et la réhydratation des sols » du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 les communes de Cessenon sur Orb, Fouzilhon, Jacou, Juvignac, Magalas, Nissan-Les-Enserune, Pomérols et Saint-Jean- de-Védas.



Les déclarations doivent être faites rapidement.