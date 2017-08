Saint-Chinian ferait partie des 10 meilleurs endroits au monde où prendre sa retraite

Pourquoi Saint-Chinian ?



C'est mort Saint-Chinian, il n'y a rien à faire.

Alors là, c'est un gros mystère, on ne comprend pas.

La chaîne américaine CNBC a dévoilé le top 10 des destinations où il fait bon prendre sa retraite, et le village de Saint-Chinian dans l’Hérault a l’honneur de représenter la France. La commune héraultaise arrive en cinquième position devant Kuala Lumpur, Lisbonne ou encore Budapest.Notre équipe de reporter est allée demander aux habitants de Saint-Chinian s'ils comprenaient le choix des américains ...



Le reportage d'Anthony Halpern et Stpéhane Taponier



Selon la CNBC, une chaîne américaine spécialisée dans le placement financier le village héraultais de Saint-Chinian fait partie des 10 meilleurs endroits au monde où prendre sa retraite. - France 3 LR - Anthony Halpern et Stéphane Taponier

Pour nous les Anglais, on a le climat qui est merveilleux, mais on a aussi la possibilité de voyager dans toute l'Europe, on veut vraiment vivre la vie française.



Il va falloir être à la hauteur, tenir cette place et ne pas décevoir les gens qui risquent de venir du bout du monde pour voir Saint-Chinian ...

« Les expatriés choisissent cette partie du monde pour leur retraite pour le temps, qui offre la possibilité de vivre en plein air, la nourriture fraîche et locale mais aussi la culture et surtout un rythme de vie plus lent en total accord avec la ville paisible et tranquille » peut-on lire sur le site de la chaîne américaine Pour Maggy, installée depuis 3 ans à Saint-Chinian, ce village est un eldorado :Si les habitants du village ne comprennent pas le choix de ce village comme destination de villégiature pour les retraités américains, le maire du village lui, y voit une opportunité :

A Saint-Chinian, même si le mystère reste entier, certains attendent l'arrivée des expatriés avec impatience ...