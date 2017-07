Informer, mobiliser et sensibiliser au don d'organes

René Lebret, greffé, parcourt 840 km à vélo entre Royan et Sète pour sensibiliser au don d'organes

C'est une très belle histoire. Une de celles qu'on aime raconter. René Lebret a été greffé à deux reprises. Alors pour sensibiliser au don d'organe, il a parcouru 840 km à vélo entre Royan et Sète, rien que ça ! - France 3 LR - Un reportage de Christophe Monteil et Sylvie Bonnet



Donner un organe, ça peut "sauver des vies"

C'est l'histoire d'un homme qui a pédalé 840 kilomètres entre Royan et Sète pendant 8 jours pour sensibiliser au don d'organes.Cet homme, c'est René Lebret. À travers ce défi, il veut informer, mobiliser et sensibiliser au don d'organes et de moelle osseuse. Il a lui-même bénéficié deux fois d'une greffe de rein en 1989 et 1999. Parti de Royan dimanche dernier, il est arrivé à Sète cet après-midi.René Lebret a réussi son pari de parcourir plus de 800 km à vélo. Il espère que cela permettra de sauver des vies, tout simplement. En France, plus de 20.000 patients espèrent chaque année recevoir un organe. Près de 600 décèdent avant d’avoir été appelés.