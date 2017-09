Incendie en cours entre Combaillaux et Grabels près de Montpellier

#feu forêt commune #Combaillaux

ÉVITEZ RD 102 route de #Grabels à #Stgélydufesc.

10 hectares pinède brûlés

CECI N'EST PAS UN EXERCICE pic.twitter.com/7cJt652gbd — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) 6 septembre 2017

La route entre Sain-Géky-du-Fesc et Grabels est bloquée en raison de l'incendie - 6 septembre 2017 / © France 3 LR / Nicolas Chatail

Les images de l'incendie en cours entre Grabels et Combaillaux

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault interviennent en ce moment pour un feu de garrigue important au nord de Montpellier, entre les communes de Combaillaux et Grabels.4 Canadair se dirigent en ce moment vers la commune de Grabels. 30 hectares de pinède ont déjà brûlé à 17h00. L'incendie se propage en bordure d'habitations. 30 personnes ont déjà évacuées.La RD986 est bloquée entre Saint-Gely-du-Fesc et Grabels. La prefecture de l'Hérault demande d'éviter le secteur de Combaillaux et Grabels, et recommande de se diriger en direction de Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez.Les pompiers du Gard et des Bouches-du-Rhône sont venus en renfort des sapeurs-pompiers de l'Hérault.A noter que l'Hérault est en alerte "risque feux de forêt sévère" pendant 48h en raison notamment de la sécheresse et du vent fort.