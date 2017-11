Jeune homme poignardé à Montpellier : le suspect mis en examen pour assassinat

Le déroulement des faits

Jeudi 2 novembre, vers 22h, Joachim, un étudiant de 20 ans est tué à coups de couteau rue Saint-Guilhem , en plein centre-ville de Montpellier.Le lendemain matin, un homme, un homme de 29 ans, est arrêté. Quelques minutes avant l'attaque, il avait tenté de pénétrer dans le Carrefour situé dans la rue et qui venait juste de fermer ses portes. C'est grâce aux images de télé-surveillance du magasin qu'il a pu être identifié.Sans profession, le jeune homme était déjà connu des services de police notamment pour des agressions au couteau. Il avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes puis à Montpellier pour violences.Placé en garde à vue vendredi, il a été mis en examen dimanche 5 novembre pour assassinat.L'homme assure avoir retrouvé "par hasard" le jeune homme qui, selon lui, l'aurait "agressé". C'est "pour se défendre" qu'il aurait alors porté les coups de couteau. Mais ces déclarations ne sont pas corroborées par les vidéos et les témoignages, a relevé le procureur de la République, Christophe Barret."Le ministère public estime qu'il y a des indices graves et concordants démontrant qu'il y a eu intention de tuer avec préméditation", a souligné M. Barret."Ce qu'on a pour le moment dans le dossier", a-t-il estimé, "c'est quelqu'un qui n'est pas capable de gérer une frustration liée à une altercation sans gravité et qui réagit de manière exceptionnellement grave".Jeudi 2 novembre, vers 22h, le jeune Joachim se dispute avec sa petite amie à quelques mètres de la place Saint-Guilhem. Un homme s'interpose et le ton monte entre les deux hommes. Ils finissent par se séparer et partir chacun de leur côté.Dix minutes plus tard, l'agresseur tente d'entrer dans le supermarché qui vient de fermer. Quelques pas plus loin, Joachim marche. L'agresseur aurait alors couru vers lui et attaqué avec un couteau.