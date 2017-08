Sur Twitter, la réponse cinglante de Kevin Mayer à un tweet raciste

Si 2 "races" d’humains existaient, nous ne serions pas de la même.



C'est pas puni par la loi ce genre de tweet? En tout cas @EleonoreNore , si 2 "races" d'humains existaient, nous ne serions pas de la même. pic.twitter.com/2XKkv6Sw5W — KevinMAYER Décathlon (@mayer_decathlon) 17 août 2017

Tweet plein de spontanéité et d'humanité.

Bravo, Kevin, pour l'immense champion et la belle personne que tu es! https://t.co/ZpNiPgHmBv — François S. (@slufra) 17 août 2017

Merci @mayer_decathlon de cette belle réaction !! La seule race est la race humaine. Les autres sont les cons et les racistes... — Valentin Eynac (@Valentin_Eynac) 17 août 2017

Merci pour une telle réponse et la belle personne que tu es, champion ! — Kathleen (@by_keety) 17 août 2017

Depuis sa victoire, Kevin Mayer, le nouveau champion du monde du décathlon, a reçu beaucoup de messages de félicitations. Certains sont toutefois de ceux que l'on préfererait ne pas recevoir.Sur Twitter, une internaute a ainsi déclaré "Merci à Kevin Mayer qui prouve combien la race blanche est belle !"L’athlète, montpelliérain d’adoption, n’a pas laissé passer une telle remarque, répondant par un "C’est pas puni par la loi ce genre de tweet ?". Et aoutant :En une heure, le tweet de Kevin Mayer a été retweeté et aimé plus de 4 000 fois.