VIDÉO. Un gros requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde

Rare... mais pas rarissime

Un requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde

"Regarde moi ce truc, c'est pas abusé !"

Un gros requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde

La scène insolite a été filmée par un Héraultais, samedi, au large du Cap d'Agde, dans l'Hérault. C'est une espèce rare et en danger d’extinction. Et même si cela ne saute pas aux yeux, ce requin est inoffensif. - Kévin Carlini Facebook

Un requin inoffensif

Un gros requin pèlerin a été observé, samedi, au large du Cap d'Agde, dans l'Hérault.Si observer un requin pèlerin est une chose rare, ce n'est pas rarissime. En mars 2016, un requin pèlerin de 7 mètres avait été observé par des plaisanciers à 10 kilomètres au large entre Palavas et Frontignan Ce requin pèlerin a donc été observé samedi 8 avril par le Biterrois Kévin Carlini, pilote de jet-ski. On entend l'Héraultais dans la vidéo, extrêmement surpris par la taille du requin. "Regarde moi ce truc, c'est pas abusé !", lance-t-il notamment. Le Biterrois était accompagné par Clément Glomot, qui a pris des photos, mais aussi Kevin Le Gall et Numa Smith, qui nous ont confié n'avoir "jamais vu ça de leur vie" même s'ils sont habitués à parcourir les mers.Difficile de faire une estimation de la taille de ce requin mais les images sont assez impressionnantes. À noter que cette espèce peut mesurer jusqu'à 12 mètres. Le requin pèlerin est le plus grand poisson de Méditerranée . Il ne se nourrit que de plancton grâce à sa grande bouche, indique le compte Facebook de l' Aire Marine Protégée de la côte agathoise . Ce requin est donc bien inoffensif... malgré les apparences !