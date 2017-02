Prat Peyrot : un enfant de 4 ans meurt dans un accident de luge

Les 2 enfants, a priori d'une même famille, ont fait une chute de 15 à 20 mètres alors qu'ils faisaient de la luge à proximité de la station de ski de Prat Peyrot dans le Gard mais pas sur le domaine skiable.



Les sapeurs pompiers du Gard, prévenus vers 13h30, sont intervenus notamment avec une équipe d'intervention en milieu difficile et un hélicoptère de la sécurité civile.



A leur arrivée, le garçon de 4 ans était en arrêt cardio-respiratoire et ils n'ont pas réussi à le réanimer. La fillette de 8 ans souffre d'une fracture à la jambe et a été transportée à l'hôpital.



Le père de famille qui a essayé de les secourir s'est également fracturé la jambe et il a été conduit à l'hôpital.



Alors que les pompiers étaient encore sur place, c'est un autre enfant qui s'est blessé, plus légèrement cette fois, en heurtant un arbre, également en faisant de la luge.







