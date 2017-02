Trahi par l'odeur de sa plantation de cannabis, un jeune homme a été interpellé à Perpignan

Les policiers de la brigade anti-criminalité ont été attirés par une forte odeur de cannabis provenant d’une habitation du quartier.



La patrouille a prévenu la brigade des stupéfiants de la Sûreté Départementale du commissariat de Perpignan, qui envoie une équipe sur place.



Les soupçons des policiers sont confortés par le bruit de ventilation, audible de l’extérieur, et par la présence de fenêtre calfeutrée à l’étage.



Une perquisition de l’appartement visé confirme définitivement les faits : les policiers tombent nez à nez avec un véritable laboratoire de culture « in-door » de plants de cannabis.



Cette pièce d’environ 15 mètres carrés est équipée de tout le matériel nécessaire à la production des 100 pieds de cannabis d’une hauteur chacun d’environ 50 centimètres découverts sur place.



Un jeune homme de 23 ans, inconnu des services de police est interpellé et placé en garde à vue.



Lors de son audition il reconnaît les faits, déclare qu’il s’agit de sa première culture , initiée à l’aide de graines achetées en Espagne et que la production retrouvée était destinée à son usage personnel.



Laissé libre à l’issue de sa garde à vue, le jeune homme sera convoqué ultérieurement devant le Tribunal correctionnel de Perpignan pour répondre de ces faits.