Un policier renversé par une voiture à Argelès-sur-Mer, l'automobiliste est en fuite

Le parquet de Perpignan a ouvert une enquête après qu'un automobiliste a renversé et blessé dimanche matin à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, un policier municipal et une autre personne.



Un policier renversé par une voiture à Argelès-sur-Mer

Les faits se sont produits vers 5h30 ce dimanche. L'automobiliste a renversé un policier municipal et une autre personne. D'après nos informations, les faits se sont produits à la sortie d'une discothèque à Argelès-sur-Mer.



Le parquet de Perpignan ouvre une enquête

Les deux blessés ont été transportés au centre hospitalier de Perpignan. Nous n'avons pas d'information concernant leur état de santé. Interrogée par l'AFP, la magistrate de permanence du parquet a refusé de s'exprimer pour l'instant alors que l'enquête est en cours.



L'automobiliste en fuite

D'après nos informations, l'automobiliste ne s'est pas arrêté après avoir renvorsé ces deux personnes. Il est recherché la Section de recherche (SR) de la gendarmerie à Montpellier et la brigade de recherche de Céret qui ont été chargés de l'enquête par le parquet de Perpignan.



Un différend à l'origine des faits

Plusieurs personnes auraient assisté à la scène. Des témoins doivent notamment être interrogés pour faire avancer l'enquête. Selon nos premières informations, un différend entre l'automobiliste et l'autre personne renversée aurait éclaté. Ce qui aurait conduit l'automobiliste à renverser cette personne. Le policier municipal aurait ensuite tenté d'intervenir avant d'être à son tour percuté par l'automobiliste.