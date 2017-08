Sigean : un couple s'enferme dans des congélateurs, l'homme est retrouvé mort

Un homme a été découvert mort, par les secours, allongé dans un congélateur L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert allongé dans un congélateur "fermé de l'intérieur", et une lettre a été retrouvée indiquant son "souhait d'en terminer", a indiqué à l'AFP le vice-procureur Laurent Dagues.

L'alerte a été donnée vers 21h lundi, par l'épouse de la victime, laquelle avait également tenté de mettre fin à ses jours en s'enfermant, comme son mari, dans un second appareil avant de changer d'avis.



Le couple, venu de Perpignan, a déjà eu affaire à la justice

Le couple, qui venait d'arriver à Sigean, avait trois fils placés par un juge pour enfants de Perpignan, où il résidait auparavant. L'époux avait été condamné à Narbonne pour des violences habituelles sur ses enfants à quatre ans de prison dont deux avec sursis et mise à l'épreuve. Il portait un bracelet électronique.

Dans la lettre expliquant leur geste, l'homme a exprimé son "amertume vis-à-vis de la justice", a encore rapporté le vice-procureur.



La femme a été hospitalisée en unité psychiatrique. Elle devait être entendue par les gendarmes et pourrait être poursuivie pour "non assistance à personne en danger", une éventualité cependant purement théorique compte tenu du contexte, selon le parquet.



Une autopsie du mari doit être pratiquée jeudi pour déterminer notamment les produits qu'il avait ingurgités avant de s'enfermer dans le congélateur.