Vigiles et travaux express

Le plan de la réhabilitation de la zone humide de Sivens. / © DR

Découvrez le sujet de Robin Doreau et Annaëlle Blanchard :

À Sivens (Tarn), les travaux pour la réhabilitation de la zone humide commencent

Une réhabilitation pour faire oublier ce qu'il s'y est passé ? Les travaux de réhabilitation de la zone humide autour du projet de barrage de Sivens ont commencé ce lundi. Les engins de chantier sont arrivés sur place et les lieux ont été marqués. Ce processus a été fixé en décembre 2015 lors de l'abandon du projet après la mort de Rémi Fraisse Pour le groupe d'opposants au projet, la réhabilitation de ces 13 hectares était une condition obligatoire pour leur retour à la table des négociations concernant la création d'une retenue d'eau ailleurs dans la vallée.L'objectif de la réhabilitation est d'effacer tous les stigmates des travaux menés dans le cadre du projet. Autrefois vivant, avec de la verdure et même de l'eau, la zone est désormais désertique. Cette réhabilitation devrait permettre un retour "comme avant". La terre déplacée sera par exemple amenée là où elle était initialement.Sivens a été le noyau de plusieurs mois de lutte entre pro-barrages et anti-barrages. Des zadistes s'étaient installés sur place pour empêcher le chantier. Dans ce contexte, les travaux de réhabilitation vont être accélérés : alors qu'ils devaient durer trois semaines, ils s'étaleront sur 10 jours. Sur place, les ouvriers travailleront pendant 20 heures. Plusieurs vigiles seront constamment présents sur le site et la gendarmerie surveillera discrètement la tenue des travaux.