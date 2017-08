Des livreurs de Deliveroo ne veulent toujours pas être payés à la course

Colère des livreurs de repas à vélo travaillant pour la plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo. Ils manifestaient ce dimanche en fin d'après-midi à Paris sur la place de la République contre la décision de Deliveroo de les payer à la course.

Une perte de pouvoir d'achat de 30%, d'après les collectifs de livreurs



Cette décision qui qui a mis le feu aux poudres doit entrer en vigueur dès demain, lundi 28 août. D'après les collectifs de livreurs ce nouveau mode de rémunération pourrait amputer leur pouvoir d'achat de 30%.



Soumis à un nouveau contrat depuis la fin août 2016 applicable aux nouveaux embauchés à partir de cette date, la majorité des coursiers "ne sont plus payés à l'heure mais seulement à la commande, au prix de 5,75 euros à Paris et 5 euros en province, un tarif qu'ils souhaitent voir passer à 7,50 euros", avec un "minimum de deux courses par heure", expliquait Jérôme Pimot, à la tête du collectif parisien qui les représente, le Clap, lors d'un manifestation organisée le 11 août à Paris.



Auparavant, les coursiers, au statut d'indépendants, étaient payés 7 euros de l'heure auxquels s'ajoutait une prime de 2 à 4 euros. Deliveroo a donné jusqu'à fin août 2017 à ceux qui travaillent encore à ces conditions pour changer de contrat.