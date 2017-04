Après l'agression d'un inspecteur, les épreuves du permis de conduire suspendues

Pas d'épreuve lundi à Paris

Les inspecteurs du permis de conduire ne reprendront pas le travail lundi suite à l'agression d'un des leurs vendredi au centre d'examen de Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines.Dans un communiqué, le Snica-Force ouvrière, syndicat majoritaire des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, a indiqué que c'est en raison de cette agression "violente" que ces derniers "ont décidé de ne pas reprendre le travail".Conséquence : il n'y aura. Le syndicat des inspecteurs du permis de conduire ne précise pas si ce mouvement pourrait toucher d'autres départements de la région parisienne, ni même d'autres régions.Les inspecteurs "seront réunis ce lundi 10 avril sur le centre de Vélizy-Villacoublay pour rencontrer leur administration et exiger des mesures concrètes immédiates et durables", précise le Snica-Force ouvrière dans son communiqué.