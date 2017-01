Paris : trois blessés par balle à la sortie d'une boîte de nuit dans le VIIIe arrondissement

Vers 7 heures ce matin un homme armé et à pied a tiré sur deux autres hommes qui sortaient d'une boîte de nuit rue de Ponthieu dans le VIIIe arrondissement, blessant aussi au passage un chauffeur de VTC, a indiqué une source policière.



Les trois blessés, dont les jours ne sont pas en danger, ont été hospitalisés et le tireur, qui a pris la fuite, est recherché. Les pompiers sont intervenus peu après cet incident survenu près des Champs-Elysées, dans un secteur aux nombreux bars et boîtes de nuit. Les deux blessés visés par le tireur sont connus des services de police pour des affaires de droit commun, a précisé la source policière. L'enquête a été confiée au premier district de police judiciaire.