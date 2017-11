Paris : l'unique bibliothèque publique consacrée à l'histoire des femmes, menacée de déménagement

Un déménagement certain

Rappel du rassemblement demain pour le maintient de la bibliothèque Marguerite Durand @CollectifBMD : https://t.co/DScJNAIX0o

Association Mnémosyne y sera, et vous ? — Asso Mnémosyne (@AssoMnemosyne) 17 novembre 2017

Fondée engrâce au don des collections de la journaliste féministe Marguerite Durand à la Ville de Paris, cette bibliothèque municipale spécialisée conserve une riche documentation sur l'histoire des femmes et du féminisme avec près dedocuments.Abritée au départ à la mairie du Ve arrondissement, elle partage depuisses locaux avec la médiathèque Jean-Pierre Melville. Or, cette dernière doit fermer mi-2018 pour des travaux d'agrandissement et "il a été décidé du déménagement de la bibliothèque Marguerite-Durand à la Bibliothèque historique de la ville de Paris", a expliqué la mairie de Paris.Regrettant une "expulsion" dans un lieu "déjà saturé", le collectif dénonce une "décision prise sans concertation avec le personnel et les partenaires sociaux". "Pas nécessairement opposé" à un déménagement, mais qui aurait préféré qu'un "lieu digne de son importance" soit proposé.Le collectif "Sauvons la BMD!", appelant à un rassemblementdevant cette bibliothèque du XIIIe arrondissement.Samedi, "on va manifester notre attachement à une bibliothèque qui est plus qu'une bibliothèque, c'est un lieu d'histoire, de mémoire, un lieu de culture fondamental pour les luttes d'hier, d'aujourd'hui et de demain", a expliqué à l'AFP l'historienne du féminisme Christine Bard, coanimatrice du collectif et présidente de l'association Archives du féminisme.Interrogée par l'AFP, la Ville de Paris a confirmé un "déménagement certain", se montrant rassurante. "Les craintes de manque d'espace, de détérioration des conditions d'accueil et de perte d'autonomie ne sont pas fondées", a déclaré un porte-parole.Récemment, la Ville a revu son projet initial, proposant désormais de transférer la bibliothèque Marguerite-Durand dans, "un espace attenant, plus grand, qui lui permettrait de conserver tout son fonds sur place". Une pétition a été lancée par le collectif sur internet. Elle recueillait ce samedi quelque 9.500 signatures."Seule bibliothèque publique en France exclusivement consacrée à l'histoire des femmes, du féminisme et du genre, jouissant d'une renommée internationale, la BMD ne doit pas devenir invisible puis disparaitre" est-il écrit dans la pétition.