Tram-bus sur les quais, pistes cyclables... le nouveau plan de circulation annoncé par Anne Hidalgo

A lire dans @leJDD requalification des quais hauts rive droite et rue de Rivoli : priorité aux transports collectifs et au vélo ! pic.twitter.com/CgnrqrqmG5 — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) 8 janvier 2017

2017 sera l'année du avec la création d'une piste cyclable sur les Champs Elysées & la poursuite du plan #Paris

https://t.co/U3nma3be2i pic.twitter.com/O4mVYOfrdX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 8 janvier 2017

Lors de ses vœux aux élus parisiens, Anne Hidalgo avait réaffirmé sa volonté de réduire la place de la voiture dans le centre de la capitale. "il y a trop de voitures à Paris" et " la première urgence est climatique. N'oublions pas que moins de voiture équivaut à moins de pollution. 2017 sera l'année du vélo, avec une accélération de la mise en œuvre de notre Plan vélo 2015-2020, qui vise au doublement de la surface des pistes cyclables à Paris ", avait-t-elle déclaré à l'assistance. Ce dimanche dans les colonnes du JDD, La maire de Paris détaille son plan de transformation des quais hauts de la rive droite et de la rue de Rivoli.La maire de Paris veut bannir le diesel d'ici 2020 et "lancer un nouveau transport écologique sur les quais hauts de la rive droite". "Il s'agira d'un tram-bus électrique (baptisé 'tramway olympique' dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024) qui roulera dans les deux sens, à compter de septembre 2018", précise Anne Hidalgo dans son interview au JDD . "Nous lançons les études et la concertation dès à présent". Si elle est validée, cette ligne - dotée de deux voies réservées empiétant sur deux files de circulation - doit remplacerde la RATP entre l'Hôtel de Ville et le parc de Saint-Cloud à l'ouest de Paris.La mairie de Paris veut dans le même temps aménager,une "piste cyclable bidirectionnelle" sur toute la longueur de la rue de Rivoli,Une autre piste cyclable doit être aménagée sur les Champs-Elysées."A terme, le centre-ville restera ouvert aux véhicules des riverains, de police, de secours ou de livraison, mais pas au tout-venant", explique Anne Hidalgo. Elle indiqueassumer complètement la diminution significative du trafic automobile, comme le font toutes les grandes villes du monde"