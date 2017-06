Tension à la maison d’arrêt d’Osny : des détenus refusent de réintégrer leur cellule

Plus d’une centaine de détenus, concentrés pour l'essentiel dans le bâtiment B1 de la maison d’arrêt d’Osny, dans le Val-d'Oise, ont refusé de réintégrer leur cellule, ce mercredi. En cause : des problèmes de cantine, liés aux « stocks et commandes de nourriture », comme le rapporte une source syndicale, à France 3 Paris Île-de-France. Ces détenus protestaient depuis la fin de l’après-midi à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.



Dans la cour de la promenade, une centaine de détenus du bâtiment B1 a dégradé des barbelés en signe de protestation.



Quant à la vingtaine de détenus du bâtiment B2, ils auraient « saccagé des bureaux et des caméras », selon une source syndicale. Situation sous contrôle La police a été appelée en renfort sur place ainsi qu'un groupe d'intervention de l'administration pénitentiaire, venu spécialement de Lille.



Grâce aux forces de l'ordre, la situation a été sous contrôle vers 21h, ce mercredi. Et les détenus ont pu progressivement réintégrer leur cellule.



La maison d’arrêt d’Osny compte près de 950 détenus.