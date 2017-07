Il se noie dans la Seine, après avoir échappé à la police

Jeudi soir, 27 juillet, un jeune homme de 26 ans, pourtant menotté dans le dos à l'arrière d'un véhicule de police et entravé par sa ceinture de sécurité, était parvenu à libérer l'un de ses poignets et à prendre la fuite sous le nez des policiers devant le commissariat, au retour de son transfert médical à l'hôpital de Créteil.



"Il a traversé la nationale, puis les voies ferrées et a été aperçu en train de nager dans la Seine", raconte un policier. "Personne ne l'a vu plonger, il a très bien pu glisser et tomber."

La brigade fluviale de la préfecture de police de Paris et les sapeurs-pompiers de Paris ont tenté de le retrouver, en vain.



L'homme, qui avait été placé en garde à vue après un cambriolage, a finalement été découvert noyé à hauteur de Villeneuve-le-Roi, une commune limitrophe, ce vendredi 28 juillet, en début d'après-midi. Les menottes, qu'il portait toujours sur un poignet, ont permis de l'identifier.