3 hommes arrêtés pour une virée "orange mécanique" dans des réveillons privés

FRANCE 3 PARIS ILE-DE-FRANCE Trois hommes ont été interpellés après s'être "invités" à des soirées privées de Nouvel An et avoir molesté et dépouillé une dizaine de personnes au Vésinet (Yvelines).

Trois amis, venus de quartiers populaires de Versailles et âgés d'une vingtaine d'années, se sont introduits entre 04H00 et 05H00 du matin, dans la nuit du Nouvel An, dans deux villas du Vésinet, alors que le réveillon battait son plein. Là, ils ont alors profité de l'alcoolisation des convives pour dérober des objets high tech.



Dans les deux cas, ils ont réussi à voler téléphones portables et appareils photo notamment.



Mais lors de leur seconde équipée, ils sont repérés par des invités qui tentent de les stopper. Ils ont alors frappé une dizaine de personnes à coups de pied et de poing. Les malfaiteurs, non armés, ont réussi à prendre la fuite à bord d'un 4X4 leur appartenant, mais la police les a interpellés à Versailles.

"Il semble qu'on a eu affaire à des opportunistes: ils ont vu de la lumière, ils sont entrés", raconte un enquêteur.



Placés en garde à vue pour "vol et violences volontaires", les trois hommes, défavorablement connus des services de police, pour vol à l'étalage et violences notamment, n'ont pour l'instant pas reconnu les faits.