DOCUMENTAIRE. Le Vendée Globe 2016-2017

Documentaire réalisé par Christian Deleau​

Production SAEM Vendée / Nefertiti Production

Durée : 52 minutes

Rediffusion le mardi 14 mars, à 8h45, dans la case horaire "Dans votre région"

“Le Vendée Globe 2016-2017 ”… C’est la chronique de la plus difficile des courses à la voile en solitaire. Sur fond de régate à haute vitesse, d’embruns et de tempêtes dans les mers du sud avec leur cortège de galères, c’est aussi l’histoire d’un chevalier du grand large reparti à la quête du Graal. 2ème derrière Michel Desjoyeaux en 2009, 2ème derrière François Gabart en 2013,Armel le Cléac’h n’est pas du genre à accepter qu’on lui colle l’étiquette d’un Poulidor du Vendée Globe. Pas question d’avoir consacré dix ans de sa vie à la préparation de cette épreuve… pour en revenir bredouille une 3ème fois.Grandissime favori, son ambition est clairement affichée : gagner le Vendée Globe, sinon… rien !Pour atteindre son but, il va devoir livrer un duel au long cours à Alex Thomson, marin britannique des plus retors qui va tout faire pour l’empêcher de réaliser son rêve.