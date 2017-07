Un TGV percute un troupeau de bovins : trafic perturbé en Pays de la Loire

Il était 13h15, cet après-midi, lorsque le TGV Nantes-Lille a percuté cinq vaches divaguant sur la voie entre Noyen et La Suze à hauteur de Saint-Jean-du-Bois. Pas de blessés côté passagers mais des dégats importants ont stoppé le train jusqu'aux environs de 15h30.



Plus de deux heures de réparations ont été menées par le conducteur qui, par assistance téléphonique, est parvenu à faire repartir le train à petite vitesse jusqu'en gare du Mans où les passagers seront orientés vers un train de secours.



Suite à cet accident, deux autres TGV, Quimper-Lille et Nantes-Paris, ont été détournés via la nouvelle ligne LGV.

Le dégagement des voies sur les lieux de l'accident étant difficile, compte tenu du poids et de la taille des animaux écrasés, le rétablissement des conditions de circulation d'abord prévu aux environs de 16h est fixé actuellement à 17h30.