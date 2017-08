Musique : “twistos” le guitariste d'Elmer Food Beat est décédé

Elmer Food Beat fêtait ses 30 ans

C'est en 1986 qu'une bande d'amis nantais décide de créer un groupe musical. Une groupe décalé, pour l'époque et délibérément rock alternatif. Un premier album en 1990 qui connait un gros succès, Meilleur groupe de l'année en 1991 aux Victoires de la Musique, Elmer Food Beat va jusqu'en 1993 être incontournable sur les scènes françaises et internationales.Après s'être séparés, comme beaucoup de formations de l'époque, pour faire un break et tenter des carrières solo, Elmer Food Beat se produit au Zénith de Nantes, qui vient d'ouvrir, en 2006. Les fans ne les avaient pas oublié, mieux les plus jeunes découvrent un groupe qui leur correspond. Et ce sera de nouveau les concerts et les albums et le succès.Le décès de Twistos va laisser un grand vide tant les cinq nantais formaient un groupe soudé dans la musique et la dérision.A lire l'article consacré au chanteur du groupe Manou par Eric Guillaud sur son blog Supersonikk