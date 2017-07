Mayenne : la lionne se dirigerait vers la Bretagne

L'A81 qui traverse la Mayenne serait un obstacle majeur selon les professionnels chargés de retrouver la lionne. Le fauve se dirigerait alors vers la Bretagne, l'Ille-et-Vilaine ou les Côtes-d'Armor plus précisément.Elle aurait encore été aperçue ce samedi 22 juillet. Cette fois se rapprochant de Laval. La lionne ne serait plus qu'à 2 kilomètres de la ville préfectorale de la Mayenne.Les habitants sont inquiets, particulièrement ceux se situant près des forêts. L'animal doit y être plus tranquille et tenterait d'y trouver du gibier - une témoin racontait qu'elle avait entendu des rugissements, puis vu des biches sorties en furie.Un gérant d'accrobranche a confié son inquiétude à notre journaliste. Il effectuait des rondes hier, craignant que la lionne ne s'approche des enfants.Pour l'instant, elle n'a à notre connaissance pas été localisée. Les gendarmes n'ont cependant plus le droit de communiquer à ce sujet.Pour Christian Huchedé, toute la réserve doit être garder. Le créateur du Refuge de l'Arche, à Chateau-Gontier en Mayenne, ne croît pas à l'hypothèse d'une lionne se baladant en Mayenne. Selon lui, les gendarmes auraient déjà du retrouver des carcasses d'animaux, un lion pouvant rester assez peu de temps sans manger.