Le Mans : un pilote de moto se tue sur le circuit Bugatti

Adrien Protat au guidon de sa moto / © Facebook

Deux semaines après la disparition tragique du manceau Anthony Delhalle (team le SERT) à Nogaro, un autre pilote est mort ce dimanche lors d'une chute collective dans le premier tour de la course Supersport/Pirelli.L'accident s'est produit à 15 h 45 au niveau de la chicane Dunlop après la ligne droite des stands. Comme le relate Ouest-France , le pilote a été immédiatement pris en charge par les médecins du service médical de l’Automobile Club de l’Ouest. Arrivé au centre médical du circuit dans un état grave, il est décédé peu après.Adrien Protat (27 ans) était licencié au Pôle mécanique MC d'Alès (Gard) et domicilié à Saint-Priest.Suite au drame les organisateurs, équipes, pilotes et promoteurs ont convenu d'un commmun accord d'annuler les épreuves suivantes du programme.