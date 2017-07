Des ballons lâchés lors d'un mariage en Vendée atterrissent en Espagne, 600 kilomètres plus loin

"On ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin"

623 kilomètres à vol d'oiseau entre Saint-Jean-de-Beugné en Vendée et Bello, dans la province de Teruel en Espagne. / © Google Maps

La centaine de ballons avait été lancée le 1er juillet à Saint-Jean-de-Beugné (Vendée) lors du mariage de deux jeunes vendéens, Maéva et William Pillaud, 26 et 27 ans, et ensemble depuis l'âge de 13 ans. Certains sont arrivés jusqu'en Espagne,à vol d'oiseau."Le lancer de ballons, c'était un signe pour les personnes qui sont décédées dans notre famille", nous a précisé Aymie, la sœur de la mariée. "Pour notre maman, et pour le grand-père de mon beau-frère [NDLR : le marié]."Une petite carte était accrochée sur les ballons, avec le nom et l'adresse des heureux mariés.si les gens voulaient nous contacter. Mais on ne pensait pas que les gens allaient le faire", s'étonne encore Aymie.C'est dans le petit village de Bello (200 habitants) dans le centre-est de l'Espagne que deux ballons sont arrivés. Ils ont été. Sa femme, Maria Nieves Calle, a témoigné cette semaine sur une radio espagnole. "Ça m’a semblé incroyable mais il faut dire queet je suppose que les ballons ont beaucoup dérivé", a-t-elle confié à la radio Cope. "Ça nous a semblé être, si différente des mauvaises nouvelles dont on est abreuvé tous les jours, que nous avons voulu en savoir un peu plus sur leur histoire".Elle a contacté le couple de vendéens sur les réseaux sociaux. Pour elle, ce ballon n'est pas arrivé à Bello par hasard, et elle ne compte pas s'arrêter là. "Ça me plairait de leur parler. Voir si nous pourrions faire quelque chose de chouette, comme", a-t-elle ajouté.Pour les Vendéens aussi, la surprise est totale. "On pensait que les ballons allaient atterrir en Vendée ou en Poitou-Charentes, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin", a précisé la sœur de la mariée. D'autres ballons sont arrivés en France, par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques.