A Chaillé-les-Marais, un couple finit par déménager de sa maison envahie par les fourmis

Milliers de fourmis qui sortent de partout

Ce n'est ni un voisin bruyant, ni un loyer trop onéreux qui a fait vivre un enfer à ce couple de Chaillé-les-Marais forcé de déménager. Mais ce sont des fourmis envahisseuses. Nos confrères de Ouest-France racontent l'expérience singulière de Morgane et Alexandre, un couple qui décide de s'installer ensemble et élit domicile dans une maison de Chaillé en Vendée le 1er février 2017.Mais la belle histoire qui commençait bien s'est vite transformée en cauchemar. "Au début, on n'avait pas prêté attention au piège à fourmis caché sous le chauffe-eau, mais on a vite compris pourquoi", raconte Morgane. Des milliers de fourmis sortent de partout. Le logement, sale et très humide, les attirent.Le couple s'acharne et tente de mettre fin à la colonisation. Ils installent des pièges et doivent balayer, chaque jour, les cadavres des insectes. Mais ils sont toujours plus nombreux. Radiateurs, salle de bain, cafetière, plan de travail de la cuisine... la maison est littéralement envahie par les fourmis. Le couple se réveille parfois la nuit, couvert d'insectes. La jeune femme développe même une allergie, constatée par un médecin qui établit un certificat.Mais ce document ne fait pas plier les propriétaires, un couple séparé "qui se renvoie la balle" selon les locataires. Ils finissent par fuir et déposent leur préavis le 10 mars. Heureusement, le certificat médical permet de déclarer le logement insalubre et réduit le préavis à un mois au lieu de deux. Le couple doit tout de même s'acquitter du loyer jusqu'au 10 avril, même s'il a trouvé refuge dans une autre habitation dès le week-end du 26 mars.Quant à la suite de l'affaire, les propriétaires envisageraient de faire intervenir une entreprise spécialisée pour arrêter l'invasion. Une association de consommateurs a indiqué au jeune couple qu'il pouvait obtenir un dédommagement en portant plainte. Mais Morgane et Alexandre n'ont pas encore pris leur décision.