INSOLITE. Paris : le bateau de Tanguy de Lamotte hissé en haut de la Tour Eiffel

Initiatives Coeur sur la Tour Eiffel

Initiatives Coeur, la monocqoue de Tanguy de lamotte se retoruve juché sur la tour Eiffel jusqu'au 10 mai 2017

Une grue de levage de plus de 300 tonnes a été nécessaire pour hisser les 18 mètres et les 8 tonnes du monocoque de Tanguy de Lamotte au premier étage de la Tour Eiffel dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mars. Un défi technique qui permet au skipper "de boucler le projet Vendée Globe 2016."Car pour Tanguy de Lamotte, chaque course sur Initiatives Coeur "est l’occasion d’une grande campagne de sensibilisation au cours de laquelle les 2 principaux sponsors du bateau K.Line et Initiatives financent par leurs dons des opérations d’enfants souffrant de graves malformations cardiaques." Chaque "Jaime" et "Je partage" sur la page Facebook d' Initiatives Coeur se transforme en don de la part de chacun des deux sponsors.Depuis 2012, 120 enfants ont ainsi pu être pris en charge et sauvés."Jeudi, on fera la remise de chèque à l'association (Mécénat Chirurgie Cardiaque, NDLR) c'est la fin du projet, on va pouvoir partir vers de nouvelles aventures" explique Tanguy de Lamotte.Tanguy de Lamotte a pris le départ du Vendée Globe le 6 novembre 2016. Même s'il a rapidement dû renoncer à son tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance après la rupture de sa tête de mât, le combat d'Initiatives Coeur s'est poursuivi au delà de la course.Initiatives Coeur va rester perché au premier étage de la Tour Eiffel jusqu'au 10 mai 2017.► L'installation d'Initiatives Coeur sur la Tour Eiffel